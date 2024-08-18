Дэвид Култхард назвал трёх лучших гонщиков «Ред Булл» в истории команды

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард назвал трёх лучших, по его мнению, гонщиков австрийской команды «Ред Булл», которая в этом сезоне отмечает 20-летие участия в Формуле-1.

Култхард был первым гонщиком «Ред Булл» в сезоне-2025. Первые сезоны австрийской команды не были очень успешными, но затем она стала топ-командой. Два их гонщика стали многократными чемпионами: Себастьян Феттель (4 раза) и Макс Ферстаппен (3 раза). И хотя немец на данный момент имеет больше титулов, Култхард ставит Ферстаппена выше Феттеля в своём списке.

«Если посмотреть на его карьеру в целом, то в конце Себ был уже не столь впечатляющим, как когда он завоёвывал свои титулы. Посмотрите на Михаэля Шумахера в «Мерседесе»: он тоже был уже не так хорош, как в «Феррари». Это показывает, что у каждого своё время, но я думаю, что вполне логично поставить Макса на верхнюю строчку.

Марк Уэббер заслуживает третьего места в списке лучших гонщиков «Ред Булл». Даниэль Риккардо был скорее мальчиком, а Марк — мужчиной. К тому же Риккардо решил не соперничать с Ферстаппеном, перейдя в «Рено», — приводит слова Култхарда нидерландская редакция Motorsport.