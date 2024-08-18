Гюнтер Штайнер намерен выпустить новую книгу о «Хаасе», известно её название

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер намерен выпустить новую книгу, но книгоиздатель проявляет осторожность, опасаясь новых судебных исков от американской команды.

Его первая книга «Выживать, чтобы гонять. Один год в мире Формулы-1» стала бестселлером. 10 октября выйдет продолжение, снова написанное совместно с гост-райтером Джеймсом Хоггом. Вторая книга является продолжением первой, в которой описывался сезон-2022 «Хааса».

«Она называется «Нефильтрованный» («Unfiltered»). Она об истории «Хааса» за последние десять лет. Это полная история «Хааса». Как я пришел к идее сделать это, как искал инвестора, как это всё организовал, как мы развивали команду и так далее.

Будет ли Джин Хаас доволен книгой? Посмотрим. Очевидно, после всех судебных исков, которые мне предъявляли, мой книгоиздатель очень осторожен. По крайней мере, я так думаю. Но это их ответственность. У них тоже есть хорошие юристы», — приводит слова Штайнера GP Blog.

Ранее «Хаас» подал иск, утверждая, что Штайнер без разрешения использовал в первой книге изображения с их торговыми марками.