«Он производит впечатление избалованного богатого мальчика». Эксперт Ф-1 — о Стролле

Голландский автогонщик и эксперт Том Коронел считает Лэнса Стролла хорошим пилотом, но он производит впечатление избалованного богатого мальчика.

«Он выступает за «Астон Мартин» благодаря своему отцу, мы все это понимаем. Но я никогда не забуду его поул под дождём в Турции 2020 года. Так что он на что-то да способен! Это нельзя списать просто на везение, потому что он опередил многих сильных гонщиков. И не забывайте, он был чемпионом Формулы-3.

Он не очень жизнерадостный. Мне не хватает в нём этого. Наверно, он знает, как найти в себе гармонию. Но это его дело.

Думаю, этот парень действительно любит гонки, но не всю эту суету вокруг них. В профессии гонщика есть и плюсы, и минусы, но если ты не можешь смириться с этим минусами, то не стоит рассчитывать на плюсы.

Он действительно производит впечатление избалованного богатого мальчика. Хотя, повторюсь, он реально хорош», — приводит слова Коронела Formule1.