39-летний Льюис Хэмилтон ответил, когда примет решение о завершении карьеры

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу своей карьеры в Формуле-1. В настоящий момент британцу 39 лет. По его словам, он поймёт, когда нужно будет остановиться.

«Бывают дни, когда я думаю: «Чёрт возьми, я не знаю, сколько ещё смогу продержаться». Бывают дни, когда я думаю: «Я бы с удовольствием сделал перерыв, потому что в сезоне не бывает по-настоящему больших пауз, как в других видах спорта». На самом деле у пилотов не так уж много времени простоя. Но в уме у меня есть план, чего я бы хотел достичь.

Бывает ли такое, что я перестаю быть собой и любить то, чем занимаюсь? Надеюсь, что этот момент никогда не наступит. Но я буду знать, когда мне будет нужно остановиться. Я хочу убедиться, что я действительно выжимаю максимум, пока могу, и в полной мере наслаждаюсь спортом, которым занимаюсь всю свою жизнь», — приводит слова Хэмилтона Esquire.com.

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