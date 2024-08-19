«Всё хорошо». Шарль Леклер показал, как проводит время на яхте

Пилот «Феррари» Шарль Леклер разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал, как он проводит время в летнюю паузу в Формуле-1.

«Всё хорошо», — подписал фотографии Леклер.

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

В настоящий момент Шарль занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 177 очков. Лидирует в чемпионате нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На его счету 277 баллов. На втором месте находится британец Ландо Норрис из «Макларена» (199).

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Нидерландов, состоится с 23 по 25 августа.

Ранее Леклер рассказал, как в детстве прогулял школу и вместо учёбы оказался на картодроме, где впервые сел за руль гоночного карта.

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