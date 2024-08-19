Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Всё хорошо». Шарль Леклер показал, как проводит время на яхте

«Всё хорошо». Шарль Леклер показал, как проводит время на яхте
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал, как он проводит время в летнюю паузу в Формуле-1.

«Всё хорошо», — подписал фотографии Леклер.

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

В настоящий момент Шарль занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 177 очков. Лидирует в чемпионате нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На его счету 277 баллов. На втором месте находится британец Ландо Норрис из «Макларена» (199).

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Нидерландов, состоится с 23 по 25 августа.

Ранее Леклер рассказал, как в детстве прогулял школу и вместо учёбы оказался на картодроме, где впервые сел за руль гоночного карта.

Материалы по теме
Леклер рассказал, как впервые сел за руль карта, прогуляв школу

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android