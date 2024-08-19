Хэмилтон ответил, доставляет ли ему удовольствие побеждать молодых пилотов

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что по природе очень конкурентоспособен и главной целью всегда ставит победу.

«Доставляет ли мне особое удовольствие побеждать молодых парней? Не особенно. Я по природе очень конкурентоспособен. И мне всё равно, кого побеждать. Я просто хочу выигрывать», — приводит слова Хэмилтона Esquire.com.

Хэмилтон является семикратным чемпионом Формулы-1. В настоящий момент Льюис занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 150 очков. Лидером чемпионате является нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл». На его счету 277 баллов.

Ранее Хэмилтон ответил, когда примет решение о завершении карьеры.

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