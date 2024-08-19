Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон ответил, доставляет ли ему удовольствие побеждать молодых пилотов

Хэмилтон ответил, доставляет ли ему удовольствие побеждать молодых пилотов
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что по природе очень конкурентоспособен и главной целью всегда ставит победу.

«Доставляет ли мне особое удовольствие побеждать молодых парней? Не особенно. Я по природе очень конкурентоспособен. И мне всё равно, кого побеждать. Я просто хочу выигрывать», — приводит слова Хэмилтона Esquire.com.

Хэмилтон является семикратным чемпионом Формулы-1. В настоящий момент Льюис занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 150 очков. Лидером чемпионате является нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл». На его счету 277 баллов.

Ранее Хэмилтон ответил, когда примет решение о завершении карьеры.

Материалы по теме
39-летний Льюис Хэмилтон ответил, когда примет решение о завершении карьеры

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android