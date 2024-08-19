«Есть сомнения». Главный инженер «Ред Булл» высказался о важности предстоящих гонок

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган высказался о важности предстоящих гонок для команды.
«Мы знали, как настроить машину в Бельгии. Но всегда есть сомнения. И мы выясним, сможет ли наша машина поддерживать такой темп, в предстоящих гонках в Зандворте, Монце, Сингапуре и Азербайджане, где потребуется разная прижимная сила. Тогда мы и поймём», — приводит слова Монагана издание Racingnews365.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 408 очков.
2. «Макларен» — 366.
3. «Феррари» — 345.
4. «Мерседес» — 266.
5. «Астон Мартин» — 73.
6. «РБ» — 34.
7. «Хаас» — 27.
8. «Альпин» — 11.
9. «Уильямс» — 4.
10. «Кик-Заубер» — 0.
Напомним, следующий Гран-при Формулы-1 состоится в Нидерландах и пройдёт с 23 по 25 августа.