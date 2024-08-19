«Есть сомнения». Главный инженер «Ред Булл» высказался о важности предстоящих гонок

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган высказался о важности предстоящих гонок для команды.

«Мы знали, как настроить машину в Бельгии. Но всегда есть сомнения. И мы выясним, сможет ли наша машина поддерживать такой темп, в предстоящих гонках в Зандворте, Монце, Сингапуре и Азербайджане, где потребуется разная прижимная сила. Тогда мы и поймём», — приводит слова Монагана издание Racingnews365.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 408 очков.

2. «Макларен» — 366.

3. «Феррари» — 345.

4. «Мерседес» — 266.

5. «Астон Мартин» — 73.

6. «РБ» — 34.

7. «Хаас» — 27.

8. «Альпин» — 11.

9. «Уильямс» — 4.

10. «Кик-Заубер» — 0.

Напомним, следующий Гран-при Формулы-1 состоится в Нидерландах и пройдёт с 23 по 25 августа.