Гюнтер Штайнер назвал единственную вещь, которой ему не хватает после ухода из «Хааса»

Известный телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер рассказал, чего ему не хватает после ухода с поста руководителя команды Формулы-1. Ранее Штайнер был боссом «Хааса».

«Гонки и есть самое главное, ведь когда автомобиль отправляется в субботу на квалификацию или в воскресенье на гонку, получаешь порцию адреналина. Я бы сказал, что это единственное, чего мне так не хватает. Я всё ещё общаюсь с людьми и знаю многих, так что я не одинок. Но команда есть команда. Когда работаешь в команде, всегда испытываешь невероятные эмоции. Я по-прежнему бываю примерно на 70% Гран-при. Я всё ещё вижу людей, но больше не в команде. Ну а всё остальное меня абсолютно устраивает. На самом деле я очень счастлив, потому что свободен», — сказал Штайнер в подкасте James Allen on F1.

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