Вассёр: моя работа заключается в том, чтобы мотивировать, а не критиковать

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о своём отношении к руководству командой Формулы-1 после полутора лет работы.

«Моя работа заключается не в том, чтобы критиковать, а в том, чтобы мотивировать. По крайней мере, попытаться это сделать. Иногда моей задачей является сохранять спокойствие и по отношению к хорошему, и по отношению к плохому.

Есть люди, которые обращают внимание на позитив, другие же смотрят на то, что нужно улучшить. Я отношусь ко второй категории. Я не трачу силы на то, чтобы каждое утро спрашивать, довольны ли мы сделанным. Не спрашивайте – делайте.

Реакция на происходящее всегда приводит к улучшению, сначала внутреннему, а затем внешнему. Самое важное заключается в том, чтобы сосредоточиться на своих слабостях и не переставать улучшаться», — приводит слова Вассёра официальный сайт Формулы-1.