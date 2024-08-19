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«Полная ответственность и подотчётность». В «Ауди» высказались о роли Бинотто

«Полная ответственность и подотчётность». В «Ауди» высказались о роли Бинотто
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Управляющий директор «Кик-Заубера» Алессандро Алунни Брави высказался о приглашении экс-руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто. Специалист назначен операционным и техническим директором в «Кик-Заубере». Бинотто пришёл на смену председателю совета директоров Оливеру Хоффману и руководителю проекта Формулы-1 Андреасу Зайдлю.

«После полного поглощения Sauber Group произошли изменения в структуре управления. Цели ясны – ответственность и эффективность в процессе принятия решений. Маттиа будет подчиняться непосредственно Герноту Дёлльнеру, что является важным признаком этого нового процесса. Это поможет нам ещё больше ускорить процесс трансформации.

Маттиа будет нести полную ответственность и подотчётность за спортивные успехи заводской команды «Ауди». У него есть все возможности для достижения поставленных целей и для руководства нашей структурой до 2026 года и далее», — приводит слова Алунни Брави Formel1.de.

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