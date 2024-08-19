Барретто назвал план А и план Б «Ред Булл» относительно состава пилотов

Журналист официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто высказался о планах «Ред Булл» относительно состава пилотов. По словам Баретто, австрийская команда по-прежнему делает ставку на мексиканского гонщика Серхио Переса.

«Следует отметить, что план А «Ред Булл» состоит в том, чтобы сохранить Переса, который в прошлом году финишировал вторым и помог им выиграть Кубок конструкторов. Но разумно иметь запасной план Б», – написал Барретто.

В случае реализации плана Б повышение получил бы Даниэль Риккардо, представляющий «РБ», а юниор Лиам Лоусон занял бы освободившееся место в младшей команде, где выступал бы вместе с Юки Цунодой.

«При этом «Ред Булл» будет иметь возможность придерживаться плана до 2025 года, поменять местами Риккардо и Лоусона или расстаться с кем-то из них и привлечь в «РБ» ещё одного юниора», — добавляет Лоуренс.

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