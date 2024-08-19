Хэмилтон: сезон будет адским после летнего перерыва

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от второй половины сезона.
«Учитывая то, как мы начали сезон, мы не ожидали, что будем бороться с «Маклареном» и «Ред булл» на этой стадии. Сезон будет адским после летнего перерыва», — приводит слова Хэмилтона издание Speedweek.
Напомним, после 14 этапов Хэмилтон занимает шестое место в личном зачёте пилотов.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 277 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 199.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 177.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 167.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 162.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 150.
7. Серхио Перес («Ред Булл») — 131.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 116.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 49.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24.