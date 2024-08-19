Марко ответил, что будет иметь решающее значение для победы на ГП Нидерландов

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о предстоящем Гран-при Нидерландов, который состоится с 23 по 25 августа.

«Мы должны решить наши проблемы и выяснить, в чём ошибка, потому что у нас больше нет баланса в машине, если сравнивать текущую ситуацию с первыми тремя гонками. Однако сложно оценить, насколько быстро это произойдёт. Не думаю, что в Зандворте всё будет решено. Мы ведём интенсивный мозговой штурм, и у нас есть разные идеи. Ясно одно: квалификация будет иметь решающее значение в Зандворте, потому что обгонять там тяжело», — приводит слова Марко F1 Only со ссылкой на Speedweek.

Ранее журналист Лоуренс Барретто назвал план А и план Б «Ред Булл» относительно состава пилотов.

Материалы по теме Барретто назвал план А и план Б «Ред Булл» относительно состава пилотов

Автоспорт: главные события 2024 года: