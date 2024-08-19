Инсайдер назвал команду, включившуюся в гонку за Ньюи с гарантией широких полномочий

Автоспортивный журналист и инсайдер Ральф Бах рассказал, что в борьбу за знаменитого конструктора Формулы-1 Эдриана Ньюи включилась французская команда «Альпин».

«Это какая-то история без конца! Я каждый день узнаю что-то новое: сперва говорили, что он будет в «Феррари», затем пошли разговоры о контракте с «Астон Мартин». Это казалось довольно очевидным, но теперь я узнал, что есть ещё одна альтернатива. Речь об «Альпин». Лука де Мео и Флавио Бриаторе хотят снова нажать на газ и, вероятно, уже встречались с Ньюи два или три раза. Они не только сделали ему крайне щедрое предложение в финансовом плане, но и гарантировали определённую долю влияния, которой он хочет обладать и которой у него, возможно, не было бы, к примеру, в «Мерседесе» или «Феррари». Думаю, на данный момент всё сводится к «Астон Мартин» или «Альпин», — сказал Бах на канале F1-insider.com в YouTube.

Напомним, ранее сообщалось, что «Феррари» после того, как Ньюи якобы потребовал себе широких полномочий, решила выйти из переговоров.

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