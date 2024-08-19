Расписание трансляций Гран-при Нидерландов — 2024

С 23 по 25 августа в Зандворте (Нидерланды) пройдёт 15-й этап Формулы-1 в сезоне-2024.
Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV.
В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда.
Формула-1 Гран-при Нидерландов — 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пятница, 23 августа
13:30. Первая тренировка
17:00. Вторая тренировка
Суббота, 24 августа
12:30. Третья тренировка
16:00. Квалификация
Воскресенье, 25 августа
16:00. Гонка