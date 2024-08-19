Расписание трансляций Гран-при Нидерландов — 2024

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С 23 по 25 августа в Зандворте (Нидерланды) пройдёт 15-й этап Формулы-1 в сезоне-2024.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV.

В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда.

Формула-1 Гран-при Нидерландов — 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 23 августа

13:30. Первая тренировка

17:00. Вторая тренировка

Суббота, 24 августа

12:30. Третья тренировка

16:00. Квалификация

Воскресенье, 25 августа

16:00. Гонка