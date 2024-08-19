Кевин Магнуссен рассказал, какую ошибку совершил в начале своей карьеры в Ф-1

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что, будучи новичком в Формуле-1, был сосредоточен только на победе. По его мнению, на тот момент он выбрал неверный подход.

«Я не думаю, что хотел слишком многого. Это больше связано с ожиданиями — они были нереалистичными. Я не был сосредоточен на правильных вещах. Думал только о своей первой победе, потому что в моей первой гонкой попал на подиум. Мне просто хотелось победить. Я был сосредоточен только на победе.

Я не думаю, что это плохо для молодого спортсмена. Жажда побед — одна из составляющих, которая должна присутствовать. Но в то же время это была плохо для меня, учитывая ситуацию, в которой я оказался. Думаю, что Формула-1 уникальна в этом отношении. Это единственный вид спорта, где полезно принять свое положение. Если не можете победить, то нужно сделать всё возможное с болидом, который есть. Нет других видов спорта, подобных этому. На вас бы посмотрели как на неудачника, если бы вы сказали: «От меня не ждут победы». В этом смысле он уникален», — приводит слова Магнуссена Racingnews365.