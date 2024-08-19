Жак Вильнёв предположил, почему 43-летний Алонсо может конкурировать с молодыми пилотами

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв высказал мнение, что 43-летний испанский пилот Фернандо Алонсо, выступающий за «Астон Мартин», может продолжать участвовать в гонках и навязывать борьбу благодаря нескольким факторам.

«Раньше пилоты не были такими здоровыми, как сейчас. Не были развиты технологически или физически. Кроме того, сейчас гонки стали очень безопасными. Если в 43 года вы всё ещё пилот Формулы-1, то вы либо великий гонщик, либо вы недостаточно рисковали в своей карьере. Не думаю, что Алонсо когда-либо получал травмы. Я никогда не травмировался, хотя мой автомобиль был далеко не таким безопасным, как сегодня. Современные машины Формулы-1 — самые простые в управлении из всех, что когда-либо были», — приводит слова Вильнёва GPblog.

Фернандо Алонсо является самым опытным на данный момент гонщиком в пелотоне Формулы-1. Ему 43 года, его контракт с «Астон Мартин» рассчитан ещё на два следующих сезона.