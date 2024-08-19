«Алонсо стал жертвой». Том Коронел высказался о плохой форме «Астон Мартин»

Нидерландский автогонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронел высказался, что пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо стал жертвой плохой формы гоночного коллектива.

«Если бы Стивен Спилберг был режиссёром этого фильма, он бы позволил Алонсо бороться за титул чемпиона Формулы-1.Тогда круг замкнулся бы и фильм стал бы серьёзным кассовым хитом. Но в реальности всё иначе. «Астон Мартин» потерял позиции в сравнении с ведущими командами, а Алонсо стал жертвой этого.

С одной стороны, говорят, что Лоуренс Стролл — умный бизнесмен, который координирует и организует всё до последней детали. С другой стороны, я думаю, он напрашивается на проблемы, потому что выбрал вторым гонщиком своего сына. У Алонсо в два раза больше очков, чем у Лэнса Стролла. Это говорит о многом. Но он тоже совершает ошибки, хотя и не так часто, как команда, за которую он выступает», — приводит слова Коронела PlanetF1.

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Астон Мартин» занимает пятое место, в распоряжении команды 73 очка. Фернандо Алонсо в общем зачёте среди пилотов располагается на девятой позиции, в его активе 49 очков. Его напарник Лэнс Стролл занимает 10-е место, у него 24 очка.