Серхио Перес начнёт работать с новым гоночным инженером с ГП Нидерландов — GPblog

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес будет работать с другим гоночным инженером с Гран-при Нидерландов в Зандворте. Об этом сообщает издание GPblog. Гоночный инженер Хью Берд, с которым работает Перес, уйдёт в отпуск по уходу за ребёнком.

По сведениям источника, Берд будет присутствовать в Зандворте, чтобы проконтролировать работу Ричарда Вуда, инженера по производительности, который временно займёт его должность.

Напомним, после 14 этапов Серхио Перес занимает седьмое место в личном зачёте пилотов.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 277 очков.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 199.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 177.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 167.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 162.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 150.

7. Серхио Перес («Ред Булл») — 131.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 116.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 49.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24.

15-й этап Формулы-1 в сезоне-2024 пройдёт с 23 по 25 августа в Зандворте (Нидерланды).