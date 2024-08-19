Гуаньюй Чжоу: чувствую, что у меня всё ещё есть шансы остаться в Формуле-1

Китайский пилот «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу высказал мнение, что не только результаты имеют значение для того, чтобы получить новый контракт в Формуле-1.

«Я думаю, команда или люди, работающие в паддоке, не просто смотрят на таблицу с зачётами. Болельщики смотрят результаты в чёрно-белом формате, но люди здесь наблюдают за всем. Они прислушиваются к общению, обращают внимание на преданность, командный дух, который вы проявляете вместе со своим товарищем по команде. Я думаю, что все эти вещи имеют значение.

Конечно, в этом сезоне с результатом у «Кик-Заубера» нам становится ещё сложнее, но это ещё не конец. Я чувствую, что у меня всё ещё есть возможность и шансы остаться в Формуле-1. Со своей стороны, думаю, что я побеждаю, имея опыт и знания. Чувствую, что в этом сезоне не смог показать, на что действительно способен. Было несколько гонок, в которых мы были на высоте, но в итоге у нас возникли некоторые проблемы, и, к сожалению, мы не добились желаемых результатов», — приводит слова Чжоу Racingnews365.