Гюнтер Штайнер высказался о ситуации с гонщиками, предположив, кто покинет Ф-1

Бывший руководитель «Хааса», а ныне телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер предположил, кто из пилотов Формулы-1 останется без места на следующий сезона, и отметил, что команды могут взять молодых гонщиков.

«Я думаю, что Чжоу с трудом найдёт себе место на следующий год. Валттери Боттас теперь получил шанс остаться в «Кик-Заубере» на следующий год, потому что Карлос Сайнс не подписал контракт. Но в остальном, я думаю, он Чжоу один из тех, кто покинет Формулу-1. У Кевина Магнуссена также нет места на стартовой решётке в следующем сезоне.

Есть несколько гонщиков, которые уйдут. Это пилоты, которые не показали достаточных результатов, чтобы оправдать место. Люди могут пойти на небольшой риск и взять кого-то нового. Того, кто сможет продемонстрировать результаты. Следующий год будет идеальным, потому что болиды очень стабильны. Нет никаких крупных обновлений, и у всех есть опытный гонщик, поэтому к нему можно приставить молодого пилота», — приводит слова Штайнера GPblog.