Гюнтер Штайнер высказался о борьбе за титул чемпиона Ф-1 во второй половине сезона-2024

Бывший руководитель «Хааса», а ныне телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер поделился своими ожиданиями от второй половины сезона Формулы-1.

«У Ферстаппена самые большие шансы [на титул], но он не может ошибаться. Если он сделает несколько ошибок, то он окажется под давлением. Я думаю, Ландо всё ещё может приблизиться к нему, если «Макларен» прекратит совершать ошибки. И это не критика «Макларена». Я считаю, что они проделывают фантастическую работу. Но если они поверят в себя, они смогут выигрывать каждую гонку. Нужно научиться побеждать.

Побеждать трудно, даже если у вас хорошая машина. Так что если они смогут сделать этот небольшой шаг вперёд и постоянно побеждать, и не будут бояться самих себя, то я думаю, что Ландо сможет бросить вызов Максу», — приводит слова Штайнера GPblog.