Льюис Хэмилтон рассказал, чему его научили неудачи «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился, что за время, пока команда не демонстрировала результаты, гонщик научился лучше строить коммуникацию с коллективом.

«Важно продолжать прилагать усилия каждый день. Важно, как вы общаетесь с людьми, с которыми работаете. Вероятно, за этот период времени я научился быть лучшим товарищем по команде, потому что у нас было больше времени сосредоточиться на коммуникации», — приводит слова Хэмилтона Esquire.com.

Хэмилтон является семикратным чемпионом Формулы-1. В настоящий момент Льюис занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 150 очков. Лидером чемпионата является нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл». На его счету 277 баллов.