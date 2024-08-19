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Льюис Хэмилтон рассказал, чему его научили неудачи «Мерседеса»

Льюис Хэмилтон рассказал, чему его научили неудачи «Мерседеса»
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился, что за время, пока команда не демонстрировала результаты, гонщик научился лучше строить коммуникацию с коллективом.

«Важно продолжать прилагать усилия каждый день. Важно, как вы общаетесь с людьми, с которыми работаете. Вероятно, за этот период времени я научился быть лучшим товарищем по команде, потому что у нас было больше времени сосредоточиться на коммуникации», — приводит слова Хэмилтона Esquire.com.

Хэмилтон является семикратным чемпионом Формулы-1. В настоящий момент Льюис занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 150 очков. Лидером чемпионата является нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл». На его счету 277 баллов.

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