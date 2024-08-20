Валттери Боттас объяснил, с чем связаны плохие результаты «Кик-Заубера»

Финский пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас признал, что отсутствие стабильности в команде могло стать причиной её плохих результатов за последние два сезона.

«Определённо последние год или два были не очень стабильными. Мы не были суперстабильны как команда, потому что много людей ушло, много людей пришло. Теперь – ещё одна смена руководства. Так что, конечно, это не помогает текущему положению. И даже предыдущая встряска была сделана ради будущего и, скорее, на долгосрочную перспективу. Но, с учётом новых перемен, я думаю, что если бы у нас было такое же руководство в течение последних нескольких лет и такая же стабильность, то, возможно, у нас было бы больше времени, чтобы сосредоточиться на проблемах и их решении.

Однако мне совершенно ясно, что все решения за последние год или два принимались для того, чтобы быть конкурентоспособными с 2026 года. К сожалению, мне, например, часто приходится бороться на последних ролях. Моя работа по-прежнему заключается в том, чтобы делать всё, что в моих силах, и в то же время подталкивать команду и вносить свой вклад. Это всё, что я могу сделать на данный момент», — приводит слова Боттаса Racingnews365.