Хэмилтон: если бы сезон начинался в Монреале, таблица выглядела бы совсем по-другому

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о скором возобновлении сезона в Формуле-1 после летней паузы.

«Знаете, я так мотивирован, так взволнован в преддверии второй половины сезона. И когда смотришь на уровень конкуренции сейчас, понимаешь, что нет причин, по которым мы не можем бороться. Если бы сезон начинался в Монреале, таблица выглядела бы совсем по-другому. Так что, знаете, будет здорово», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба Формулы-1.

Напомним, следующий этап чемпионата, Гран-при Нидерландов, состоится с 23 по 25 августа.

Ранее Хэмилтон признался, что за время, пока команда не демонстрировала результаты, он научился лучше строить коммуникацию с коллективом.

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