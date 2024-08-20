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Эдриан Ньюи прояснил отношение к связанной с ним шумихе в прессе

Эдриан Ньюи прояснил отношение к связанной с ним шумихе в прессе
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Глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи ответил, влияет ли на него весь ажиотаж, который на протяжении долгого времени наблюдается во многих спортивных СМИ по поводу его следующего шага в Формуле-1. Знаменитый конструктор покинет «Ред Булл» в следующем сезоне и пока не определился с новой командой.

«Всё очень просто, потому что в действительности я не слежу за социальными сетями и не особо читаю газеты. Я давно перестал этим заниматься. Моя жена Мэнди следит за социальными сетями. Она держит меня в курсе того, что происходит, но я в целом не обращаю на это никакого внимания. Я просто стараюсь жить своей жизнью и не поддаваться влиянию», — сказал Ньюи в подкасте Red Bull Talking Bull.

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