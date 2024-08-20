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Ньюи на конкретном примере объяснил, почему перестал следить за своим освещением в СМИ

Ньюи на конкретном примере объяснил, почему перестал следить за своим освещением в СМИ
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Глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал, почему перестал обращать внимание на публикации с СМИ о себе.

«Первую машину я сделал в 1988 году. Очевидно, это многое говорит о моём возрасте! Это была хорошая маленькая машина. Затем, в 1989-м, мы полностью всё испортили, и я превратился из нового героя в паддоке Формулы-1 в идиота, у которого что-то получилось лишь однажды. И тогда я подумал, что нельзя читать прессу только тогда, когда она пишет что-то хорошее, а потом расстраиваться из-за того, что пишется что-то плохое. Поэтому в тот момент я как бы сказал: «Ладно, просто больше не читай прессу!» — сказал Ньюи в подкасте Red Bull Talking Bull.

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