Хэмилтон ответил, как справился с серией гонок без побед, тянувшейся с 2021 года

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, прервавший в нынешнем сезоне затяжную серию выступлений без побед, тянувшуюся с 2021 года, рассказал, как справлялся с неудачами.

«Преимущественно это была борьба с разумом. Важно было сохранять рассудок и осваивать новые инструменты. В конечном итоге всё сводится к упорству и самоотверженности. Тяжёлая работа всегда окупается.

Думаю, вопрос заключается в том, сколько боли ты способен перенести и при этом продолжать идти. Сколько вы будете страдать и идти вперёд? И это ведь жизнь, не так ли? Неважно, как вы падаете. Важно, как поднимаетесь», — приводит слова Хэмилтона издание Esquire.com.

Ранее Хэмилтон поделился ожиданиями от остатка сезона.