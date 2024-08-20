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Льюис Хэмилтон ответил, за счёт чего продолжает оставаться конкурентоспособным

Льюис Хэмилтон ответил, за счёт чего продолжает оставаться конкурентоспособным
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о выбранном режиме тренировок, который помогает ему оставаться свежим и конкурентоспособным.

«На постоянной основе приходится адаптироваться. Важно понимать, что нужно просто следить за своей энергией. Восстановление — это огромная и действительно важная часть процесса. Но это не просто поход в спортзал. Важно, сколько ты тренируешься, сколько выполняешь физических упражнений, что употребляешь в пищу. И каждую неделю это меняется», — приводит слова Хэмилтона Esquire.com.

В настоящий момент Хэмилтон занимает шестую позицию в общем зачёте пилотов, имея в активе 150 очков.

Ранее Хэмилтон ответил, как справился с серией гонок без побед, тянувшейся с 2021 года.

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