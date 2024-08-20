В BMW показали прототип нового клиентского автомобиля для гонок

Подразделение BMW M Motorsport готовит новую модель, которая займёт нишу среди наиболее доступных клиентских автомобилей для гонок, сообщает официальный сайт баварского концерна. Никаких подробностей о машине и примерной дате её презентации не сообщается.

Прототип нового гоночного автомобиля BMW Фото: BMW

«BMW M235i Racing, BMW M240i Racing и BMW M2 CS Racing от BMW M Motorsport — доступные и технически продвинутые гоночные автомобили начального уровня — широко известны. Они — идеальный трамплин к машинам более высоких классов — GT4 и GT3. В данный момент инженеры BMW M Motorsport работают над созданием нового автомобиля, который завершит портфолио клиентских гоночных машин начального автоспортивного уровня», — говорится в пресс-релизе BMW.

Прототип нового гоночного автомобиля BMW Фото: BMW

Напомним, в конце июня в BMW представили обновлённую M4 класса GT4 — BMW M4 GT4 Evo стоимостью свыше € 200 тыс.