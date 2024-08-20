Норрис стал самым популярным пилотом Ф-1 в опросе фанатов из 103 стран, Ферстаппен — 7-й

Издание The Race поделилось данными опроса относительно самых популярных действующих пилотов в Формуле-1. Как информирует издание, участие в голосовании принимало более 2300 респондентов из 103 стран.

Каждый опрошенный мог назвать до трёх пилотов. В результате первое место занял британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, получивший 15% голосов. Вторым был монегаск Шарль Леклер, представляющий «Феррари» (11%), а топ-3 замкнул австралиец Оскар Пиастри из «Макларена» (10%).

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял второе место среди респондентов из Великобритании (страна, которая представляла 29% участников опроса), но пятое после подсчёта всех голосов. А действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») оказался на первой позиции среди нидерландских респондентов (с 26% всех голосов), но седьмым после подсчёта всех голосов.

Топ-10 самых популярных пилотов Формулы-1 по опросу фанатов из 103 стран:

1. Ландо Норрис («Макларен») – 15%.

2. Шарль Леклер («Феррари) – 11%.

3. Оскар Пиастри («Макларен») – 10%.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 10%.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 9%.

6. Карлос Сайнс («Феррари») – 9%.

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8%.

8. Александер Албон («Уильямс») – 7%.

9. Юки Цунода («РБ») – 4%.

10. Даниэль Риккардо («РБ») – 4%.

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