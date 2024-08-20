Штайнер объяснил, почему «Мерседес» всё ещё уступает «Макларену»

Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил, почему «Мерседес» не сможет навязать стабильную конкуренцию «Макларену», несмотря на успехи в последних гонках.

«Как по мне, «Мерседес» проделал хорошую работу, последние два года у них были трудности, и это было заметно. Но я не думаю, что у них есть такая же стабильность и понимание машины, как у «Макларена». Таково моё мнение.

«Мерседес» выходит на позиции, с которых выигрываются гонки, и если у них появляется возможность, они её используют, и они хороши в этом. Исключением является недовес Джорджа Расселла, потому что в противном случае я бы противоречил себе. Обычно, если кто-то впереди ошибается, они это замечают», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.