Названы самые популярные команды Ф-1 и их руководители в опросе фанатов из 103 стран

Издание The Race поделилось данными опроса относительно самых популярных команд Формулы-1 и их руководителей. По данным издания, участие в голосовании принимали более 2300 респондентов из 103 стран мира.
Первое место по итогам опроса заняла британская команда «Макларен», получившая 28% голосов. У «Феррари», занявшей второе место, оказалось на 5% голосов меньше (23%). Топ-3 замкнул британский гоночный коллектив «Уильямс» (14%).
Самые популярные команды Формулы-1 в опросе фанатов из 103 стран:
1. «Макларен» – 28%.
2. «Феррари» – 23%.
3. «Уильямс» – 14%.
4. «Ред Булл» – 10%.
5. «Мерседес» – 10%.
6. «Астон Мартин» – 5%.
7. «РБ» – 3%.
8. «Хаас» – 2%.
9. «Кик-Заубер» – 1%.
10. «Альпин» – 1%.
Самым популярным руководителем команды с двукратным преимуществом стал босс «Феррари» Фредерик Вассёр, получивший 36% голосов.
Самые популярные руководители команд Формулы-1 в опросе фанатов из 103 стран:
1. Фредерик Вассёр («Феррари») – 36%.
2. Джеймс Ваулз («Уильямс») – 17%.
3. Андреа Стелла («Макларен») – 15%.
4. Тото Вольф («Мерседес») – 10%.
5. Кристиан Хорнер («Ред Булл») – 9%.
Самый долгий пит-стоп в Формуле-1: