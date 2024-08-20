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Названы самые популярные команды Ф-1 и их руководители в опросе фанатов из 103 стран

Издание The Race поделилось данными опроса относительно самых популярных команд Формулы-1 и их руководителей. По данным издания, участие в голосовании принимали более 2300 респондентов из 103 стран мира.

Первое место по итогам опроса заняла британская команда «Макларен», получившая 28% голосов. У «Феррари», занявшей второе место, оказалось на 5% голосов меньше (23%). Топ-3 замкнул британский гоночный коллектив «Уильямс» (14%).

Самые популярные команды Формулы-1 в опросе фанатов из 103 стран:

1. «Макларен» – 28%.

2. «Феррари» – 23%.

3. «Уильямс» – 14%.

4. «Ред Булл» – 10%.

5. «Мерседес» – 10%.

6. «Астон Мартин» – 5%.

7. «РБ» – 3%.

8. «Хаас» – 2%.

9. «Кик-Заубер» – 1%.

10. «Альпин» – 1%.

Самым популярным руководителем команды с двукратным преимуществом стал босс «Феррари» Фредерик Вассёр, получивший 36% голосов.

Самые популярные руководители команд Формулы-1 в опросе фанатов из 103 стран:

1. Фредерик Вассёр («Феррари») – 36%.

2. Джеймс Ваулз («Уильямс») – 17%.

3. Андреа Стелла («Макларен») – 15%.

4. Тото Вольф («Мерседес») – 10%.

5. Кристиан Хорнер («Ред Булл») – 9%.

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