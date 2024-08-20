Экс-инженер «Мерседеса» объяснил, почему Хэмилтон и Михаэль Шумахер — уникальные пилоты

Бывший инженер «Мерседеса» Филипп Брандле высказался о звезде команды и семикратном чемпионе мира британце Льюисе Хэмилтоне, сравнив его с немцем Михаэлем Шумахером.

«Думаю, что всегда отличало его, с хорошей и плохой стороны, так это то, что если он почувствует хотя бы небольшой шанс на победу, то выдаст 200%. Но если он чувствует, что машина не работает и нет шанса не успех, то он отпускает себя, и это досадно. Но если существует хотя бы малейший шанс, то он будет гоняться как никто другой.

Что определяет Льюиса, так это его невероятное чувство машины. Я бы сказал, что он не так зрел в отношении сбора данных и технологий, как Нико Росберг или Джордж Расселл, но у него невероятное чувство машины, как и у Михаэля Шумахера. Он чувствует машину как никто другой. Если у вас на скорости 320 км/ч открутится винт, он это почувствует», — приводит слова Брандле издание Motorsport-Total.

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