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Карлос Сайнс показал актуальную физическую форму

Карлос Сайнс показал актуальную физическую форму
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Пилот показал, как проводит время в летнюю паузу в Формуле-1.

«Заряжен на 100% и готов ко второй половине сезона», — подписал фото Карлос.

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса

В настоящий момент Сайнс занимает пятое место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 162 очка. Лидером чемпионата является гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 277 баллов. На второй позиции Ландо Норрис из «Макларена» (199), а топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (177).

Ранее издание The Race поделилось данными опроса относительно самых популярных действующих пилотов в Формуле-1.

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