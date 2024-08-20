ФИА ответила, использовала ли какая-то команда систему асимметричного торможения

Международная автомобильная федерация (ФИА) прояснила недавнее дополнение к регламенту, связанному с запретом систем ассиметричного торможения в Формуле-1. По словам источников в ФИА, изначально существовавшей формулировки было достаточно, чтобы объявить любую систему асимметричного торможения незаконной. Недавнее же дополнение связано лишь с желанием прояснить правила при подготовке к переходу на новый технический регламент в 2026 году.
При этом утверждается, что изменения не вызваны нарушением со стороны каких-либо команд. Ранее предполагалось, что подобную систему мог использовать «Ред Булл».
«Нет факта, что какая-либо команда использовала такую систему», — приводит слова представителя ФИА Motorsport.
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