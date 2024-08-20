Том Коронел — Боттасу: всё кончено, убирайся отсюда!

Нидерландский автогонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронел высказался о выступлении финского пилота «Кик-Заубера» Валттери Боттаса в нынешнем сезоне.

«Мы вправе ожидать большего от такого гонщика, как Валттери Боттас. Всегда непросто переходить из лучшей команды в худшую, но я бы предпочёл, чтобы шанс получил молодой талант. Боттас просто должен остановиться, всё кончено! 0 очков в чемпионате. Убирайся отсюда! Займись чем-нибудь ещё. Отправляйся в Финляндию и делай там что-то забавное. Или снимай смешные видео, а своё место отдай тому, кому оно нужно, чтобы набраться опыта и добиться прогресса», — приводит слова Коронела Formule1.

Ранее Боттас объяснил, с чем связаны плохие результаты «Кик-Заубера».

Материалы по теме Валттери Боттас объяснил, с чем связаны плохие результаты «Кик-Заубера»

Самая короткая карьера в Формуле-1: