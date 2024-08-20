«Думал, что Перес потеряет место». Деймон Хилл высказался о решении «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл поделился, что его удивило решение «Ред Булл» оставить гонщика Серхио Переса до конца сезона-2024.

«Я был немного удивлён. Думал, что Перес потеряет место. Но, очевидно, они считают, что есть потенциал снова вернуть его отличную форму. Он демонстрирует низкие результаты не намеренно, а по какой-то причине. Было бы здорово, если бы мы смогли выяснить, в чём дело, чтобы помочь Серхио снова вернуться в строй», — приводит слова Хилла Racingnews365.

После 14 этапов Серхио Перес занимает только седьмое место в общем зачёте среди пилотов. В нынешнем сезоне мексиканец четырежды оказывался на подиуме, однако его успехи пришлись на первые пять гонок, после чего он перестал попадать в топ-5.