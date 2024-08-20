Роберт Шварцман заменит Боттаса в первой свободной практике ГП Нидерландов

Известный российский гонщик и чемпион Формулы-3 Роберт Шварцман заменит финского гонщика «Кик-Заубера» Валттери Боттаса в первой свободной практике Гран-при Нидерландов в Зандворте. Об этом сообщает пресс-служба команды. Предстоящий 15-й этап пройдёт с 23 по 25 августа.

«Молодой гонщик, резервный гонщик «Феррари» в этом сезоне Формулы-1, займёт место Валттери Боттаса на время сессии, а финн возобновит работу в оставшуюся часть уикенда. Как и в предыдущие разы, мы работаем в партнёрстве с «Феррари», чтобы дать молодым талантам возможность участвовать в тренировочных сессиях. Удачи, Роберт!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее издание Formu1a.uno сообщило, что руководство «Ауди» рассматривает в числе возможных кандидатов на место напарника Нико Хюлькенберга в «Кик-Заубере» Роберта Шварцмана и молодого гонщика Габриэла Бортолето, выступающего в Формуле-2 за команду «Инвикта».

В январе 2023 года Шварцман официально покинул ряды академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота итальянской команды в Формуле-1.

В настоящий момент россиянину 24 года. Он является чемпионом Формулы-3 2019 года и серебряным призёром Формулы-2 2021 года.