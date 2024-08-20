Шварцман обратился к «Кик-Зауберу» после объявления об участии в практике ГП Нидерландов

Известный российский гонщик и чемпион Формулы-3 Роберт Шварцман поблагодарил команду Формулы-1 «Кик-Заубер» после того, как стало известно, что пилот заменит финна Валттери Боттаса в первой свободной практике Гран-при Нидерландов в Зандворте. Предстоящий 15-й этап пройдёт с 23 по 25 августа.

«Спасибо, «Кик-Заубер». С нетерпением жду, чтобы присоединиться к команде на этой неделе!» — написал Шварцман на своей странице в социальной сети.

В январе 2023 года Шварцман официально покинул ряды академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота итальянской команды в Формуле-1.

В настоящий момент россиянину 24 года. Он является чемпионом Формулы-3 2019 года и серебряным призёром Формулы-2 2021 года.