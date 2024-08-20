Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Уникальная Ferrari Михаэля Баллака продана на аукционе за $ 17 млн

Уникальная Ferrari Михаэля Баллака продана на аукционе за $ 17 млн
Ferrari 250 GT SWB California Spider Баллака
Аудио-версия:
Комментарии

На аукционе RM Sotheby’s, который состоялся в городе Монтерей, продан первый в истории экземпляр Ferrari 250 GT SWB California Spider. Автомобиль, который прежде принадлежал полузащитнику сборной Германии Михаэлю Баллаку, сменил владельца за $ 17 млн.

Ferrari 250 GT SWB California Spider Михаэля Баллака

Ferrari 250 GT SWB California Spider Михаэля Баллака

Фото: rmsothebys.com

Ушедший с молотка спорткар в 1960 году использовался на презентации автомобиля на Женевском автосалоне. В общей сложности построено 56 таких машин. Известно, что среди других владельцев Ferrari 250 GT SWB California Spider значились Ален Делон и Бриджит Бардо.

Ferrari 250 GT SWB California Spider Михаэля Баллака

Ferrari 250 GT SWB California Spider Михаэля Баллака

Фото: rmsothebys.com

Отметим, что стоимость лота совсем немного не дотянула до рекорда модели — в 2015 году на аукционе в Париже другой экземпляр Ferrari 250 GT SWB California Spyder был продан за $ 18,4 млн.

Ferrari 410 Sport Spider 1955 года

Ferrari 410 Sport Spider 1955 года

Фото: rmsothebys.com

Вторым самым дорогим лотом аукциона стала Ferrari 410 Sport Spider в кузове Scaglietti 1955 года. За рулём этого автомобиля Кэрролл Шелби выиграл Дорожные гонки в Палм-Спрингс в 1956 году. Машина продана за $ 12,9 млн.

Материалы по теме
Фото
Редкий Mercedes-Benz SLR McLaren, названный в честь Стирлинга Мосса, продан за € 3,4 млн
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android