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«Для меня это особенный старт». Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Нидерландов

«Для меня это особенный старт». Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Нидерландов
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказал мнение о предстоящем Гран-при Нидерландов в Зандворте. Этап пройдёт с 23 по 25 августа.

«Было здорово провести время, отдыхая с семьёй и друзьями во время летней паузы. Мы чувствуем себя отдохнувшими и готовыми ко второй половине сезона. Здорово начать её с моей домашней гонки. Здесь всегда фантастическая атмосфера, невероятные болельщики, так что для меня это особенный старт. Это отличная трасса с короткими прямыми и узкой трассой. Надеюсь, что к этой гонке мы сможем стать ещё более сильными. Мы с нетерпением ждём предстоящей недели и надеемся, что сможем побороться за победу», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил, что будет иметь решающее значение для победы на Гран-при Нидерландов.

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