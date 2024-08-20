Макс Ферстаппен поделился серией фотографий, как проводит летнюю паузу

Гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Нидерландский пилот показал, как проводит время в летнюю паузу в Формуле-1.

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

В настоящий момент Макс Ферстаппен лидирует в чемпионате. На его счету 277 баллов. На втором месте в общем зачёте пилотов находится британец Ландо Норрис из «Макларена», у него 199 очков. В Кубке конструкторов «Ред Булл» занимает первое место. В распоряжении команды 408 очков.

Следующий, 15-й этап Формулы-1, Гран-при Нидерландов, состоится с 23 по 25 августа в Зандворте.

Ранее издание The Race поделилось данными опроса относительно самых популярных действующих пилотов в Формуле-1.