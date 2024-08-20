Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен поделился серией фотографий, как проводит летнюю паузу

Макс Ферстаппен поделился серией фотографий, как проводит летнюю паузу
Комментарии

Гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Нидерландский пилот показал, как проводит время в летнюю паузу в Формуле-1.

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

В настоящий момент Макс Ферстаппен лидирует в чемпионате. На его счету 277 баллов. На втором месте в общем зачёте пилотов находится британец Ландо Норрис из «Макларена», у него 199 очков. В Кубке конструкторов «Ред Булл» занимает первое место. В распоряжении команды 408 очков.

Следующий, 15-й этап Формулы-1, Гран-при Нидерландов, состоится с 23 по 25 августа в Зандворте.

Ранее издание The Race поделилось данными опроса относительно самых популярных действующих пилотов в Формуле-1.

Материалы по теме
Норрис стал самым популярным пилотом Ф-1 в опросе фанатов из 103 стран, Ферстаппен — 7-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android