Дэвид Култхард объяснил, почему нельзя считать Макса Ферстаппена фаворитом ГП Нидерландов

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард ответил, считает ли он гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена фаворитом предстоящего Гран-при Нидерландов в Зандворте. Этап пройдёт с 23 по 25 августа.

«Не считаю. Преимущество будет у того, кто привезёт последнее обновление, которое действительно подойдёт для этой трассы. Это трасса, где от гонщика требуется абсолютная самоотдача, как в Монако, где сразу можно включиться в борьбу. Мы знаем одно. Макс всегда атакует на полную, но его соперники сильны. Например, семикратный чемпион Льюис Хэмилтон, который снова начал выигрывать Гран-при. У «Макларена» два молодых гонщика, Джордж Расселл, так что в Формуле-1 сейчас невероятная конкуренция.

Если ты чемпион — вспоминая Михаэля Шумахера, Айртона Сенну или любого из этих великих гонщиков прошлого — это не гарантирует, что у тебя будет шанс или машина для победы. Это одна из действительно великих гоночных трасс, там прекрасная атмосфера, и я с нетерпением жду гонку», — приводит слова Култхарда Racingnews365.