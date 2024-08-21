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Стало известно, когда Xiaomi представит свой второй автомобиль

Стало известно, когда Xiaomi представит свой второй автомобиль
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По информации китайских СМИ, компания Xiaomi представит свой второй автомобиль — электрический кроссовер — в конце октября, сообщает CarNewsChina. Новинка при этом будет продемонстрирована в рамках глобальной презентации продуктов Xiaomi. На мероприятии также представят новый смартфон Xiaomi, а также планшет, умный браслет и операционную систему.

Напомним, свой первый электромобиль — седан SU7 — Xiaomi анонсировала в марте 2021 года, а его производство стартовало в декабре 2023-го. Новинка сразу вызвала большой интерес — к апрелю 2024 года было продано 70 тыс. электромобилей.

Почти сразу после презентации SU7 появилась информация о том, что Xiaomi работает над вторым автомобилем, а в июне прототип кроссовера заметили во время дорожных тестов. Кроме того, по данным CarNewsChina, в Xiaomi уже работают над созданием третьей модели.

Отметим, что в этом году также ожидается премьера первого автомобиля от Meizu.

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