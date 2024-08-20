Тото Вольф — о ГП Нидерландов: пока не можем бороться за победы в каждом Гран-при

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о предстоящем Гран-при Нидерландов, который состоится с 23 по 25 августа.

«Мы готовы вернуться к гонкам в этот уикенд в Зандворте. Перед летней паузой удалось набрать обороты с улучшенным болидом и лучшими результатами. Постараемся продолжить этот прогресс в последних 10 гонках сезона. Мы знаем, что нам есть что наверстать. Мы пока не можем бороться за победы в каждом Гран-при. Однако удалось добиться хороших результатов в устранении слабых сторон W15. Продолжим упорно трудиться, чтобы добиться большего. Если мы сможем это сделать, то сократим отставание от лидеров в обоих чемпионатах.

Зандворт — сложная трасса. Благодаря крутым поворотам, скоростным участкам и узкой трассе здесь царит атмосфера старой школы. Страстные нидерландские болельщики всегда создают прекрасную атмосферу. Это хорошее место, чтобы вернуться к работе, и мы с нетерпением ждём испытаний, которые поджидают нас в оставшейся части сезона», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».