«Он знает своё место». Журналист предположил, почему в «Ред Булл» решили оставить Переса

Нидерландский журналист Эрик ван Харен высказался, что гонщик «Ред Булл» Серхио Перес изменился и осознал, где он находится по сравнению с Максом Ферстаппеном в команде.

«Я думаю, что всё немного изменилось после 2022 года, когда у них были инциденты в Монако и Сан-Паулу. В прошлом году тоже, в начале, Серхио начал очень хорошо. Но я думаю, что в этом сезоне всё изменилось. Он выиграл две из первых четырёх гонок в 2023 году, а затем сказал: «Я хочу стать чемпионом Формулы-1». А его отец был довольно громким голосом в мексиканских СМИ. А в этом году мы ничего подобного не видели в начале года, когда Серхио тоже был в довольно хорошей форме.

Я думаю, он знает своё место. Предполагаю, что именно поэтому «Ред Булл» продлил Пересу контракт на два года, чтобы создать спокойствие и мир в команде. Но это не сработало, потому что его выступления в последующие месяцы были недостаточно хорошими. Но я думаю, они искренне надеются, что он добьётся большего успеха. А на гоночных трассах, где раньше он хорошо выступал, например, в Баку, Перес вернёт свою форму», — приводит слова ван Харена PlanetF1.