Берман — о дебюте за «Феррари»: это было безумие, Вассёр уловил панику в моём голосе

19-летний британский гонщик Формулы-2 Оливер Берман рассказал, какие эмоции испытал, когда узнал, что заменит пилота «Феррари» Карлоса Сайнса в гонке Гран-при Саудовской Аравии.

«Я знал, что Карлос неважно себя чувствует, но я продолжал концентрироваться на Формуле-2 и смотреть свободные практики, как обычно. Я немного поговорил с его тренером, потому что работал с ним в прошлом году, больше из-за беспокойства о Карлосе. Трасса в Джидде действительно сложная, в том числе физически тяжёлая.

Это был день квалификации, я сидел с Крисом и остальной частью моей небольшой команды. Я увидел звонок на телефоне от Фредерика Вассёра. Обычно в гоночный уикенд звонки Фреда не предвещают ничего хорошего. Знал, что он не позвонил, чтобы пожелать удачи в гонке. Увидел выражение лица Криса и сложил два и два. Знал, что Карлос чувствует себя не очень хорошо, так что ощутил некоторое волнение.

Я перезвонил Фреду, потому что телефон Криса плохо работал, и он сообщил мне эту новость. Думаю, я немного запаниковал, а Вассёр сказал мне успокоиться и просто отправиться на трассу. Это было безумие. Думаю, Вассёр уловил панику в моём голосе и то, насколько я сходил с ума. Я посмотрел на отца, и, думаю, он тоже понял это по моему лицу. Мы сразу сели в машину. Я очень нервничал, но направился в паддок, новость ещё не успела разойтись», — приводит слова Бермана RaceFans.

Напомним, в нынешнем сезоне на Гран-при Саудовской Аравии Оливер Берман заменил гонщика Карлоса Сайнса, который был госпитализирован с приступом аппендицита. В гонке Оливер финишировал седьмым.