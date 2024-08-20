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Многократный участник «Дакара» Вишневский ушёл из «МАЗа» ради дрифта

Многократный участник «Дакара» Вишневский ушёл из «МАЗа» ради дрифта
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Многократный участник международного ралли-рейда «Дакар» Алексей Вишневский покинул команду «МАЗ-СПОРТавто». Об этом сообщает пресс-служба в официальном аккаунте спортивной команды. Сообщается, что Вишневский перешёл в дрифт.

«Все эти годы совместной работы оставили в наших сердцах много ярких эмоций и хороших воспоминаний. Мы благодарим Алексея за работу и вклад в развитие спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто» и желаем ему достижения новых целей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Алексей Вишневский является пятикратным участником международного ралли-рейда «Дакар», восьмикратным участником международного ралли-рейда «Шёлковый Путь», многократным призёром Чемпионата Республики Беларусь по ралли-рейдам.

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