Сайнс рассказал о взаимоотношениях между гонщиками на примере Ферстаппена и Норриса

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, как строятся взаимоотношения между пилотами Формулы-1, упомянув инцидент во время гонки Гран-при Австрии, который произошёл между Максом Ферстаппеном («Ред Булл») и Ландо Норрисом («Макларен»).

«Возможно, это из-за мира социальных сетей, в котором существуем. Мы все выросли вместе в младших категориях и знаем друг друга много лет. Также очень уважаем и восхищаемся друг другом. Мы знаем, насколько сложно то, что делаем, под каким давлением находимся, на какие риски идём на трассе. Я уважаю людей, которые делают то же самое, что и я. Ценю то, что они делают, чтобы достичь того уровня, на котором могут бороться за победы в Формуле-1. Я думаю, это заставляет гонщиков уважать друг друга и хорошо ладить, что, возможно, не всегда было заметно в прошлом.

Но, как вы видели в Австрии: как только возникает трение, как только происходит столкновение, это уважение очень быстро теряется. Затем гонщики иногда проходят через период спада, когда они не ладят друг с другом. Затем, со временем, это стирается и постепенно забывается», — приводит слова Сайнса GPblog со ссылкой на GQ.

Напомним, во время гонки Гран-при Австрии между болидами Макса Ферстаппена и Ландо Норриса произошло столкновение. В результате Максу пришлось заехать в боксы для замены колеса, а Ландо был вынужден сойти.